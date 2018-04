Obama diz que não vai mandar tropas para Iêmen e Somália

Os Estados Unidos não planejam enviar tropas para o Iêmen ou para a Somália, apesar das dificuldades destes países para conter o avanço do radicalismo islâmico, garantiu o presidente Barack Obama em entrevista à revista People publicada neste domingo, 10.

A intenção do governo americano, de acordo com o mandatário, é trabalhar em conjunto com os governos locais para enfraquecer organizações terroristas como a Al-Qaeda na Península Arábica, acusada pelos Estados Unidos de ter treinado, equipado e dirigido o homem acusado de tentar explodir um avião sobre o céu de Detroit, no natal. O grupo teria como base de operações o Iêmen, o Estado mais pobre da Península Arábica.

"Tenho todas as intenções de trabalhar com nossos parceiros internacionais, nessas áreas do planeta em que a lei não existe, para garantir a segurança do povo americano", disse Obama, segundo a revista. Isso não significa, entretanto, que soldados americanos irão sujar suas botas no Iêmen ou na Somália. "Não planejo enviar soldados americanas para a batalha nessas regiões", enfatizou o presidente.

Na Somália, o grupo insurgente Al Shabaab, inspirado na Al Qaeda, domina várias áreas do sul e centro do país. Geograficamente, a Somália está localizada na conturbada região do chifre da África, e é banhada pelo Golfo de Áden. Ao norte está o Iêmen, o país mais ao sul da Península Arábica.

"Sabemos que a Al-Qaeda no Iêmen tem se tornando um problema sério. Consequentemente, apoiamos o governo iemenita numa atitude mais drástica para buscar os campos de treinamento e células terroristas", afirmou Obama, segundo a People. "O mesmo vale para a Somália, outro país que não tem o controle de enormes faixas de seu território, e a Al-Qaeda tem tentado tirar vantagem disso."

Com grandes contingentes militares no Iraque e Afeganistão, os Estados Unidos têm procurado maneiras de expandir a cooperação militar e de inteligência com o governo do Iêmen. Em 2000, o país foi palco de um ataque ao navio USS Cole, num atentado que deixou 17 marinheiros americanos mortos.

O chefe do Comando Conjunto Central do Exército dos Estados Unidos, general David Patraeus, esteve com o presidente iemenita Ali Abdullah no último dia 2. As negociações giraram em torno da necessidade de reforçar a cooperação militar e econômica.

Uma boa resposta

"O Iêmen não quer ter tropas americanas atuando lá. E isso é uma boa resposta de se ouvir", disse Patraeus em entrevista à CNN neste domingo. "Claro que sempre queremos que as nações resolvam seus problemas por si só. Queremos ajudar. Queremos enviar assistência."

De acordo com o general, os Estados Unidos irão mais do que dobrar sua assistência em segurança ao Iêmen em 2010, passando de U$ 70 milhões em 2009 para U$ 150 milhões este ano.