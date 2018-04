Obama diz que Paquistão tem de ser aliado 'decidido' dos EUA O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na segunda-feira não ter dúvidas de que terroristas operam em áreas tribais do Paquistão e afirmou que os EUA querem garantir que Islamabad seja um forte aliado no combate a essa ameaça. Obama disse que o novo governo do Paquistão se preocupa em assumir o controle dessa situação. Ele acrescentou que "temos que garantir que o Paquistão seja um decidido aliado nosso no combate a essa ameaça terrorista". (Reportagem de Tabassum Zakaria)