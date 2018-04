Obama diz que somente governo pode salvar economia dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um apelo na segunda-feira para que o Congresso aprove seu plano de estímulo econômico, afirmando que o governo federal é "a única entidade com os recursos para sacudir a economia norte-americana e fazê-la voltar à vida". "É apenas o governo que pode quebrar o ciclo vicioso onde a perda do emprego leva as pessoas a gastarem menos dinheiro, o que leva a ainda mais demissões. E quebrar esse ciclo é exatamente o que o plano que está tramitando no Congresso foi desenhado para fazer", disse Obama nesta segunda-feira, 9, em sua primeira entrevista coletiva desde que tomou posse em 20 de janeiro. Obama falou horas depois de o Senado dos EUA superar uma barreira regimental para que o pacote de 838 bilhões de dólares de cortes de impostos e gastos governamentais emergenciais seja votado na terça-feira. "É absolutamente verdadeiro que nós não podemos depender apenas do governo para criar empregos ou crescimento econômico. Este é e deve ser o papel do setor privado", disse Obama. "Mas neste momento, com o setor privado tão enfraquecido pela recessão, o governo federal é a única entidade com recursos para trazer nossa economia de volta à vida". Boa parte do pacote envolve gastos com infraestrutura, projetos energéticos e ajuda a estados em dificuldade. Obama disse que o plano 'não é perfeito', mas criaria cerca de quatro milhões de novos trabalhos. Ele disse ainda que 90% destas vagas seriam geradas pelo setor privado. Cenário negativo Segundo Obama, a economia americana por mergulhar em uma "espiral negativa", prolongando a atual recessão, se o governo não agir. "Essa não é uma recessão comum. Estamos atravessando a pior crise econômica desde a Grande Depressão", disse. Durante o discurso, ele citou a "década perdida" do Japão, nos anos 1990, como exemplo do que pode acontecer quando a economia não consegue ressuscitar. "Perdemos até agora 3,6 milhões de empregos. Mas o que talvez seja mais perturbador é que quase a metade dessas perdas aconteceram nos últimos três meses, o que significa que os problemas estão acelerando em vez de melhorarem", disse o presidente ao repetir o apelo para uma aprovação rápida do plano de estímulo econômico. "Estou absolutamente confiante que podemos resolver esse problema, mas vai exigir que tomemos medidas importantes", disse. Críticas a Bush Barack Obama disse que o plano de resgate financeiro de seu governo vai corrigir os "erros" da intervenção no sistema bancário feita por seu antecessor, George W. Bush. Ele reiterou que o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, mostrará nesta terça-feira, 10, "planos claros e específicos para aumentar o crédito". Segundo Obama, Geithner explicará como o governo usará os US$ 350 bilhões restantes do fundo de resgate financeiro de US$ 700 bilhões aprovado pelo Congresso no ano passado, ainda durante o mandato de Bush. Para o presidente americano, o programa corrigirá erros como a "falta de consistência e clareza" da iniciativa durante o Governo Bush, que usou o dinheiro para comprar ações nos bancos e dar empréstimos ao setor automotivo. Segundo ele, a ajuda que se dará aos bancos estará condicionada a que limitem a compensação de seus executivos e a outras restrições que visarão a evitar gastos exorbitantes e desnecessários. Obama destacou que o pacote econômico terá um importante componente dirigido ao mercado imobiliário, que conforme lembrou, é a origem da crise. Como haviam antecipado membros da Casa Branca, o programa usará entre US$ 50 e US$ 100 bilhões para ajudar proprietários de casas a evitar despejos. Fora isso, estabelecerá um sistema para que os bancos se desfaçam dos títulos de má qualidade que prejudicam suas contas. O governo também dará incentivos aos investidores para que comprem esses títulos. Política internacional Durante a coletiva, Obama disse que é possível manter uma "relação de respeito mútuo" com o Irã e que nos próximos meses serão buscadas "aberturas" para uma tentativa de diálogo direto. Opresidente assegurou ainda que a equipe de segurança nacional revisa a política em relação ao Irã de modo a buscar áreas onde exista a possibilidade de diálogo. "Nos próximos meses buscaremos aberturas que possam ser criadas para que nos sentemos à mesa, tête-à-tête; aberturas diplomáticas que nos permitirão movimentar nossa política em uma direção nova", afirmou. Obama assegurou que acredita ser possível que Irã e EUA mantenham "uma relação de respeito mútuo e progresso", embora tenha lembrado que "houve muita desconfiança ao longo dos anos" e que, portanto, isso não "vai ocorrer da noite para o dia". Para ele, são "contraproducentes" as atividades que o Irã desenvolveu durante muitos anos. Entre elas, citou o apoio a grupos radicais islâmicos como Hamas e Hezbolah, "a linguagem belicosa contra Israel" e a busca de um programa nuclear. Essas atividades, disse Obama, "vão contra os interesses" dos EUA e "da paz mundial". Outro assunto tratado por Obama durante a coletiva foi a cooperação com a Rússia para reduzir os arsenais nucleares de ambos os países e fortalecer os tratados internacionais contra a proliferação desse tipo de armamento. Obama afirmou que os EUA "em parceria com a Rússia, devem liderar o caminho" para combater a proliferação nuclear. O presidente se referia, assim, à hipótese de uma corrida nuclear no Oriente Médio, onde o Irã procura desenvolver um programa atômico. "Falei com o presidente russo, Dmitri Medvedev, sobre a importância de que restabeleçamos as conversas sobre a redução de nossos arsenais nucleares", frisou Obama. "Podemos ir juntos discutir com outros países e começar a fortalecer os tratados antiproliferação que foram enfraquecidos nos últimos anos", assegurou. Terrorismo Obama falou também sobre o Afeganistão. Segundo ele, "não há dúvida" de que os terroristas contam com refúgios no Paquistão, especialmente ao longo da fronteira com o país. O presindente americano afirmou que seu enviado especial para a região, Richard Holbrooke, informará às autoridades em Islamabad sobre isso. Segundo Obama, as operações dos grupos terroristas nessa região, também conhecida em inglês como Fata (Áreas Tribais sob Administração Federal), põem em perigo o Paquistão e os EUA. "Não é aceitável" para o Paquistão nem para os EUA que nessas áreas as pessoas atuem "com impunidade" para perpetrar atentados, assegurou. Nesse sentido, Obama disse que o presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, "se preocupa profundamente com o que fazer parar controlar essa situação". "Devemos assegurar que o Paquistão é um aliado inabalável" na luta contra o terrorismo, enfatizou Obama. O presidente americano insistiu que não permitirá que a rede terrorista Al Qaeda e Osama bin Laden, "operem com impunidade" a partir de refúgios na fronteira com o Paquistão. Obama, que durante a campanha eleitoral defendeu reforçar as tropas no Afeganistão, reconheceu que a situação no país asiático "vai ser difícil" e que os EUA terão que "agir de maneira inteligente e efetiva". (Com informações da Reuters e Efe) Texto atualizado às 2h10 para acréscimo de informações