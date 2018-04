Obama e governador republicano visitam área devastada em Nova Jersey

O democrata Obama e o republicano Christie sobrevoaram no helicóptero presidencial Marine One áreas litorâneas do Estado, e em seguida o presidente prometeu desburocratizar a liberação da ajuda às vítimas.

Christie, que apoia o rival de Obama, Mitt Romney, na eleição presidencial da semana que vem, tornou a elogiar o presidente pelo apoio federal durante e depois da devastadora tempestade, que também paralisou Nova York e outras partes da Costa Leste do país.

Obama, que suspendeu seus eventos de campanha desde domingo, tem se preocupado em mostrar que está focado na reação à catástrofe, e não na busca pela reeleição. Mas ele deve retomar a campanha na quinta-feira, com visitas a Nevada e Colorado, seguidas por escalas na sexta-feira em Ohio, considerado o mais estratégico Estado da atual eleição.

Do ar, na cidade de Atlantic City e arredores, Obama viu ruas inteiras embaixo d'água, casas à beira-mar tomadas pela inundação e ancoradouros parcialmente destruídos. Viu também os restos ainda em chamas de oito casas incendiadas durante a tempestade, a maior a ter atingido o território continental do país em várias gerações.

"Se suas casas não estão danificadas demais, podemos com sorte levar vocês de volta", disse Obama a vítimas num centro para desabrigados na localidade de Brigantine. "O país inteiro está assistindo. Todo mundo sabe quão duramente Jersey foi atingida."

"Não vamos tolerar nenhuma burocracia", disse Obama.

Christie, conhecido pelo estilo franco e agressivo de fazer política, só teve boas palavras para o presidente, a quem ainda em agosto criticou duramente durante a convenção do Partido Republicano.

"Quero agradecer ao presidente por estar aqui hoje", afirmou Christie. Na terça-feira, o governador já havia dito que a reação de Obama à tempestade em Nova Jersey foi "excepcional".

Romney também suspendeu seus eventos de campanha nos últimos dias para não dar a impressão de estar obcecado com a votação. Ele retomou seus compromissos nesta quarta-feira, mas seus assessores parecem não saber como lidar com os elogios de Christie a Obama.

Questionado por jornalistas sobre se concordava com os elogios de Christie, o assessor de Romney, Kevin Madden, disse que a reação do governo federal ainda não pode ser avaliada por se tratar de uma operação ainda "em andamento".