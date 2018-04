Obama e Kadafi podem se encontrar durante cúpula do G8 em julho O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o líder líbio Muammar Kadafi podem se encontrar em julho em cúpula do G8 na Sardenha onde, de acordo com autoridades da Itália, que sedia o evento, Kadafi representará a União Africana. Se as presenças de Obama e Kadafi forem confirmadas como parte da reunião que deverá incluir líderes africanos, será o primeiro encontro entre Kadafi e um presidente norte-americano. Mas ainda é incerto o tamanho do interesse dos Estados Unidos e de outros membros do G8 em ter a presença de Kadafi. Diplomatas do G8 disseram não saber sobre a discussão de uma lista final de participantes. As relações entre Estados Unidos e a Líbia, hostis por muitos anos devido ao apoio líbio a grupos que Washington considera terroristas, melhoraram após a abertura da embaixada dos Estados Unidos. A então secretária de Estado norte-americana Condoleezza Rice visitou Kadafi no ano passado e o ex-presidente George W. Bush conversou com ele por telefone. Mas o clima de desconfiança segue em ambos os lados. Sandro de Bernardin, diretor político do ministério do Exterior da Itália, disse que se tornou tradicional durante as cúpulas do G8 discussões sobre economias em desenvolvimento e conversas com líderes africanos. Com a eleição de Kadafi para a presidência rotativa da União Africana, no início deste mês em Adis Abeba, ele deve representar a organização na reunião do G8, entre 8 e 19 de julho. Como o primeiro negro a ser eleito presidente dos Estados Unidos, pode ser deselegante para Obama evitar comparecer à reunião durante o encontro na Sardenha, dedicada à África. "A Presidência rotativa da União Africana é sempre convidada e agora Kadafi foi eleito presidente da União Africana então ele participará na tradicional reunião chamada "Superação na África", disse De Bernardin. "Não depende de nós", o diplomata disse à Reuters. Um diplomata norte-americano em Trípoli disse não saber se Obama e Gaddafi se reuniriam na Sardenha. (Reportagem adicional de Tom Pfeiffer em Argel)