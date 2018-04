Obama e Karzai discutem reconciliação afegã, diz Casa Branca

Obama, em sua conversa com Karzai, também falou sobre os encontros trilaterais entre Afeganistão, Paquistão e Irã mantidos na semana passada em Islamabad.

"Eles concordaram em conversar novamente em breve para permanecerem alinhados, já que ambos os países mantêm os esforços para atingir objetivos comuns e trabalhar por uma parceria de longo prazo", afirmou a Casa Branca em comunicado.

O diário The Wall Street Journal informou na quarta-feira passada que os governos de Estados Unidos e Afeganistão deram início a conversas trilaterais com o Taliban, com base na entrevista feita com Karzai.

O embaixador afegão no Paquistão, Umar Daudzai, disse à Reuters na quinta-feira que contatos com o Taliban estavam apenas no estágio "exploratório".

O Taliban afegão anunciou no mês passado que abriria um escritório político no Catar, sugerindo que o grupo pode estar disposto a negociar.

(Reportagem de Alister Bull)