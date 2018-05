Obama e Lakers participarão de ato beneficente voltado a crianças

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a equipe de basquete Los Angeles Lakers, atual campeã da NBA, participarão na próxima segunda-feira, 13, de um ato beneficente voltado a crianças em Washington, informou a Casa Branca nesta quinta-feira, 9.

O comunicado diz ainda que durante o evento o presidente se reunirá com as crianças de um clube de juventude na capital americana e "felicitará a equipe de basquete por suas conquistas dentro e fora da quadra."

A visita "continuará a tradição iniciada pelo presidente Obama de homenagear as equipes esportivas por seus esforços em fazer algo pelas comunidades, além de ganhar campeonatos", diz o comunicado.

Será a segunda vez em que Obama receberá em Washington os Lakers na condição de equipe campeã da NBA. A outra foi em janeiro, depois de o time vencer a competição na temporada 2008-2009.

Em agosto, o presente americano, fã de basquete, participou de um jogo que contou com astros da NBA do passado e do presente, entre eles Pau Gasol, Kobe Bryant e Derek Fisher.

Recentemente, Obama precisou levar 12 pontos no lábio por conta de um corte resultante de uma cotovelada.