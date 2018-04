Obama e Merkel se reúnem para debater situação no Irã

O presidente americano Barack Obama e a chanceler alemã, Angela Merkel, se reúnem nesta sexta-feira, 26, em Washington para tratar da situação no Irã, da segurança no Afeganistão e da economia mundial.

Ambos os governantes mostraram-se preocupados com os recentes protestos no Irã. Merkel criticou duramente a repressão dos manifestantes no Irã, que protestam pela anulação da vitória de Mahmoud Ahmadinejad, nas eleições do dia 12 de junho. Em entrevista coletiva na terça-feira, Obama se declarou "indignado com as ameaças, as surras e as prisões dos últimos dias".

Os dois líderes, que têm reunião a sós de meia hora e outra com suas equipes de assessores de mesma duração, debatem também o programa nuclear da Coreia do Norte e a situação no Afeganistão, país para onde a Alemanha enviará 300 soldados temporariamente, além de quatro aviões Awac.

A reunião teve início às 10h30 (11h30, no horário de Brasília) e aborda também a situação econômica mundial, devido à próxima cúpula do Grupo dos Oito (G8), que será realizada na cidade italiana de L'Aquila, do 8 a 10 de julho.

Obama e Merkel, que também se encontraram durante a viagem do presidente americano pela Europa em abril, desenvolveram uma boa relação, unidos pelo pragmatismo.