Obama e Sarkozy estão entre os 205 indicados ao Nobel da Paz

Acredita-se que os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da França, Nicolas Sarkozy, estejam entre os 205 indicados para o Prêmio Nobel da Paz deste ano. O número recorde de concorrentes foi divulgado nesta sexta-feira, 27, pela Comissão do Prêmio Nobel da Paz em Oslo, Noruega. Mantendo uma tradição de 50 anos, a comissão divulgou somente o número de candidatos, sem revelar quem são eles. Muitas das milhares de pessoas com direito a indicar candidatos costumam revelar quem sugeriram, mas isso não garante que esses indicados estarão na disputa. "É muito fácil alguém ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, mas isso não significa que ele será endossado pela comissão", observou Geir Lundestad, secretário da comissão. A comissão informou que 172 indivíduos e 33 organizações estão na lista, somando o número recorde de 205 concorrentes. O recorde anterior era de 199 indicados, em 2005. "Há uma diversidade geográfica muito boa", observou Lundestad. As indicações incluem aquelas confirmadas até o prazo de 1º de fevereiro e as adicionadas pelo próprio comitê em reunião realizada ontem. Este ano, o nome do presidente americano foi vazado por pessoas não identificadas com direito a indicação, apesar de ele estar no cargo há apenas algumas semanas. Sarkozy, por sua vez, teria sido indicado por sua atuação para mediar a paz no conflito entre Rússia e Geórgia e no Oriente Médio. Lundestad observou que no passado, muitas vezes, pessoas ou grupos foram indicados apenas porque os nomeadores gostavam deles. No ano passado, o ex-presidente finlandês Martti Ahtisaari foi o escolhido por seu papel na busca pela paz na África, Ásia, Europa e no Oriente Médio. A ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Ingrid Betancourt, chegou a agendar uma entrevista coletiva para comemorar o título que não veio. A ex-candidata a presidente da Colômbia foi libertada em 2 de julho depois de mais de seis anos em poder da guerrilha.