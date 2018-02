Obama enviou carta secreta ao Irã sobre combate ao Estado Islâmico, diz jornal O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enviou no mês passado uma carta secreta ao líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, destacando o interesse comum dos dois países na luta contra militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, revelou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.