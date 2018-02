Obama escolhe primeira mulher para dirigir Serviço Secreto

Pierson era chefe de gabinete do Serviço Secreto, que no ano passado se viu envolvido num escândalo depois que agentes levaram prostitutas a seus quartos de hotel antes de uma visita de Obama à Colômbia.

Pierson nasceu no Estado da Flórida e começou sua carreira com a agência como agente especial no escritório de Miami, em 1983. Desde 1988, trabalhou durante quatro anos na Divisão de Proteção Presidencial.

Ela substituirá Mark Sullivan, que se aposentou como diretor em fevereiro. O cargo não requer confirmação do Senado norte-americano.

