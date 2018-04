Obama escolhe senador republicano para Comércio, diz fonte O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai nomear um terceiro membro do Partido Republicano para seu governo nesta terça-feira, quando anunciará o senador Judd Gregg, de New Hampshire, como secretário do Comércio, informou uma fonte da Casa Branca. Renomado parlamentar e negociador, Gregg, de 61 anos, é o republicano no comando do Comitê de Orçamento do Senado e pode ajudar o governo Obama a atingir seu objetivo de unir os dois partidos no Congresso. "O presidente planeja nomear o senador Gregg como secretário de Comércio amanhã", disse uma autoridade da Casa Branca, falando sob a condição de anonimato, na segunda-feira. Gregg pode ajudar Obama a romper a resistência dos republicanos que se opõem ao plano de estímulo à economia, no valor de 800 bilhões de dólares, que o governo tenta passar no Congresso. Gregg é um conservador fiscal respeitado por ambos os partidos. Ele ajudou a montar o pacote de ajuda a Wall Street no ano passado e foi um dos poucos republicanos que votou pela liberação da segunda metade dos 700 bilhões de dólares, a favor de Obama. Caso seja confirmado pelo Senado, Greg se juntará a dois outros republicanos na primeira linha do gabinete de Obama, que tem 15 membros. O secretário de Defesa, Robert Gates, que manteve o cargo ocupado no governo de George W. Bush, e o secretário dos Transportes, Ray LaHood, ex-membro da Câmara dos Deputados, são os outros republicanos escolhidos por Obama. Como chefe do Departamento de Comércio, Gregg ajudará a promover os negócios norte-americanos dentro do país e no resto do mundo, além de influenciar a criação de políticas administrativas.