Obama faz comício para partidários sob chuva na Virgínia

Falando diante de cerca de 900 pessoas, que ficaram aplaudindo entusiasmadas apesar da chuva torrencial, Obama atacou o histórico de Romney como presidente de uma empresa privada de investimentos e comparou a sua infância de classe média com a riqueza de Romney.

"Eu não quero um pioneiro em terceirização. Eu quero trazer as empresas de volta", disse Obama à multidão na cidade de Greln Allen, perto de Richmond, com a sua camisa azul grudada nos braços e a chuva escorrendo pelo rosto, enquanto os partidários gritavam, "Mais quatro anos".

Com as pesquisas mostrando uma disputa acirrada para a eleição de 6 de novembro, Obama tem constantemente pintado Romney como um especialista em capital privado multimilionário, que está fora da realidade dos eleitores comuns.

O presidente manteve essa linha neste sábado, afirmando que se lembrava das férias humildes que passava com a família quando era criança, quando o ponto alto era poder nadar na piscina ou usar as máquinas de venda automática do hotel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A campanha de Obama também lançou dois novos comerciais no sábado, um dos quais tinha imagens de Romney exigindo que o presidente se desculpasse seguidas de outras com o candidato republicano atacando Obama. "Mitt Romney. Ele certamente pede muitas desculpas. Quando não está ocupado lançando ataques", dizia o comercial.

No outro, o som principal é o de Romney cantando "America the Beautiful". Enquanto isso, correm imagens das Ilhas Caymã e Bermudas, para chamar a atenção para as contas bancárias no exterior do republicano, enquanto faz referência à terceirização de empregos americanos.