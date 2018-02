Obama felicita Mandela pelo 20º aniversário de sua libertação

O presidente dos EUA, Barack Obama, telefonou ao líder da luta contra o apartheid na África do Sul, o ex-presidente Nelson Mandela, informou a Casa Branca, nesta sexta-feira, 12.

De acordo com o porta-voz, Robert Gibbs, Obama expressou a profunda admiração dos americanos a Mandela, e lhe felicitou pelo 20º aniversário de sua libertação. O líder sul-africano agradeceu o telefonema. Mandela ficou 27 anos preso e após sua libertação se tornou presidente da África do Sul.

O ex-presidente foi homenageado ontem no Parlamento sul-africano. Mandela estava acompanhado de sua terceira esposa, Graça Machel, e entrou por uma porta lateral, protegido do público devido a seu frágil Estado de saúde.

Em um discurso em comemoração do vigésimo aniversário da saída de Mandela da prisão, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse que o país está no caminho para a recuperação, mas o governo irá manter medidas para aumentar o crescimento e os empregos.

Mandela dedicou sua vida à luta contra o domínio branco, iniciado em 1948 quando o Partido Nacional assumiu o poder. Antes seguidor das formas de protesto pacíficas de Gandhi, foi posteriormente um dos primeiros a defender a resistência armada ao Apartheid, tendo entrado na clandestinidade em 1961 para fundar a ala armada do CNA, Umkhonto we Sizwe (a Lança da Nação).

O líder sul-africano, laureado com o Prêmio Nobel da Paz de 1993, liderou a resistência no país e recebeu apoio de toda a comunidade internacional. Mandela emocionou o mundo com seu discurso no julgamento de Rivonia, em 1964.

"Tenho defendido o ideal de uma sociedade democrática e livre na qual todas as pessoas convivam em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual espero viver e que espero alcançar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer", disse.

Mandela foi libertado em 11 de fevereiro de 1990 depois de o então presidente F. W. de Klerk revogar a ilegalidade do CNA e iniciar um regime mais democrático. Os dois líderes governaram juntos no governo de transição até 1994, quando Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul e encerrou de uma vez por todas o apartheid.

Mandela manteve-se ativo mesmo depois de 1998, quando já com 80 anos deixou a presidência. O sul-africano passou então a empreender uma luta contra a Aids, um dos principais problemas de saúde da África.

Mandela ainda é considerado uma das forças políticas mais influentes no país e se tornou um dos maiores símbolos da luta pela liberdade e pela democracia em todo o mundo