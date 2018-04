Obama indica general Dunford para ser comandante no Afeganistão O presidente dos EUA, Barack Obama, nomeou na quarta-feira o general Joseph Dunford, o oficial número 2 dos Fuzileiros Navais, para liderar o esforço de guerra no Afeganistão e supervisionar os planos para a retirada da maioria das forças de combate norte-americanas do país até o fim de 2014.