Obama limita pagamentos a executivos de empresas resgatadas O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lança na quarta-feira uma campanha contra os excessos salariais no setor privado, ao baixar regras que estabelecem um teto de 500 mil dólares anuais para os pagamentos feitos a executivos de empresas que venham a receber ajuda federal. Obama critica duramente os executivos de Wall Street por terem aceitado bônus bilionários no ano passado, enquanto a economia degringolava. Ele já havia prometido que a reforma nos rendimentos seria parte de um pacote com regras mais rígidas para o setor financeiro. A medida deve ser muito bem recebida pela opinião pública, e ajudará a desviar o noticiário de uma das primeiras notícias negativas do governo Obama, a desistência do ex-senador Tom Daschle em assumir o Departamento de Saúde, por causa de irregularidades fiscais cometidas no passado. Uma fonte do governo Obama disse que as novas regras de pagamento a executivos valerão para empresas que no futuro receberem verbas públicas excepcionais --como já foi o caso do Citigroup e da seguradora AIG no passado. Valores superiores aos 500 mil dólares anuais deverão ser pagos na forma de ações que só poderão ser vendidas depois que a empresa devolver o empréstimo ao governo com juros. Empresas que já receberam ajuda do governo terão de aceitar uma supervisão mais rígida e provar que cumpriram as restrições já em vigor --bastante tênues-- que limitam o pagamento dos executivos. A Casa Branca pretende responsabilizar os executivos do setor bancário pelo dinheiro público a ser recebido, e o governo considera que as novas regras protegem igualmente os acionistas e os contribuintes. "Essa é uma abordagem razoável", disse Obama na terça-feira, em entrevista à CNN. "Não é um confisco governamental. A iniciativa privada continuará ocorrendo, mas as pessoas serão responsáveis, e é isso que temos de ter para restaurar o sistema financeiro em geral." No final de 2008, quando centenas de bilhões de dólares dos cofres públicos já haviam sido despejados no socorro aos bancos, houve indignação da opinião pública com o fato de o setor ter pagado 18,4 bilhões de dólares em bônus a seus executivos. Obama e seu secretário do Tesouro, Timothy Geithner, devem discutir detalhes da medida ao anunciá-la na Casa Branca às 11h (14h em Brasília).