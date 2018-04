Obama manifesta apoio à relação Turquia-Iraque O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ao presidente turco Abdullah Gul e ao primeiro-ministro Tayyip Erdogan esperar que as relações entre os dois países se estreitem e expressou apoio à crescente relação entre a Turquia e o Iraque, informou a Casa Branca. Obama conversou com os líderes turcos por telefone nesta segunda-feira. "Em ambas as ligações, os líderes discutiram assuntos atuais, incluindo o apoio dos EUA à crescente relação Turquia-Iraque, a importância de cooperação nas conversas de paz no Oriente Médio, e a revisão nas políticas norte-americanas para o Afeganistão e o Paquistão", disse a Casa Branca em comunicado. A Turquia tem atacado com frequência esconderijos de separatistas curdos na região montanhosa ao norte do Iraque. A Casa Branca disse que Obama enfatizou a importância da aliança EUA-Turquia e expressou seu desejo em trabalhar em uma "extensa agenda" de interesses estratégicos mútuos. "O presidente enfatizou seu desejo de estreitar a relação EUA-Turquia e em trabalhar efetivamente junto à Otan", disse o comunicado.