Obama nomeará executiva Sally Jewell como secretária do Interior

Jewell é a primeira mulher que Obama anuncia para seu gabinete do segundo mandato, que tem sido criticado por falta de diversidade. Ela vai substituir Ken Salazar, que disse que não pretendia permanecer no cargo em um segundo mandato de Obama.

Obama deve anunciar a indicação ainda nesta quarta-feira. O Washington Post foi o primeiro a anunciar a indicação.

Entre outras coisas, a próxima secretária do Interior vai liderar a implementação de regras polêmicas do departamento sobre fraturamento hidráulico em terras públicas, supervisionar a pressão para perfuração no Ártico e guiar as políticas que governam as licenças de energia renovável em terras federais.

Jewell, uma ex-executiva de banco, entrou para a Recreational Equipment Inc. (REI) como diretora em 1996 e assumiu o cargo de diretora de operações em 2000. Posteriormente foi indicada como CEO da rede de varejo nacional.

Formada pela Universidade de Washington, Jewell iniciou sua carreira como engenheira na Mobil Oil Corp., trabalhando em Oklahoma e no Colorado.

A REI, com sede em Washington, é conhecida por seus esforços de conservação e gestão ambiental, assim como sua estrutura de co-op, que inclui mais de 10 milhões de "membros" consumidores. Também foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar pela revista Fortune.

Uma mulher que gosta da natureza e que lista montanhismo e caiaque entre seus hobbies, Jewell serviu na "Comissão Segundo Século dos Parques Nacionais", cujo objetivo era ajudar a formar o futuro do Sistema de Parques Nacionais.

Ela recebeu vários prêmios reconhecendo seu trabalho na conservação ambiental.

Obama está refazendo sua equipe de energia e meio ambiente num momento em que a nação está respondendo a um crescimento no desenvolvimento de gás e óleo de xisto que transformou o panorama energético norte-americano.

(Reportagem de Susan Heavey e Ros Krasny)