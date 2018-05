Obama nomeará general Petraeus para chefiar CIA

Obama também irá nomear David Petraeus, general do Exército norte-americano e chefe das forças do país e da Otan no Afeganistão, para substituir Panetta como diretor da CIA, e o diplomata veterano Ryan Crocker como embaixador no Afeganistão, segundo autoridades nesta quarta-feira.

As mudanças, que já eram muito aguardadas, ainda precisam ser confirmadas pelo Senado, e colocariam uma figura ligada ao Partido Democrata no comando do Pentágono no momento em que Obama avança com políticas delicadas no Afeganistão e na Líbia.

O atual chefe de Defesa, Robert Gates, foi indicado pelo ex-presidente George W. Bush, um republicano e se mostrou um político independente em ambos os governos. Gates, um ex-diretor da CIA, já deixou claro que deixará o cargo como chefe da Defesa ainda neste ano.

Segundo uma autoridade norte-americana, a indicação de Panetta seria anunciada ainda nesta semana.

Panetta, que faz 73 anos em junho, é um ex-deputado da Califórnia que foi presidente da Comissão de Orçamento da Casa Branca. Ele foi o diretor de Orçamento do presidente Bill Clinton, e depois seu chefe de gabinete.

Petraeus, de 58 anos, é uma figura popular, reconhecido por tirar o Iraque de uma iminente guerra civil depois da invasão norte-americana em 2003, antes de assumir o comando das forças dos EUA e da Otan no Afeganistão.

Segundo as fontes, a Casa Branca queria um alto cargo para Petraeus para garantir que ele não será indicado pelos republicanos para desafiar Obama na eleição presidencial do ano que vem.

Crocker foi embaixador no Iraque, Paquistão, Síria, Kuweit e Líbano.

(Reportagem de Mark Hosenball)