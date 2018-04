Obama organizará show em homenagem a Stevie Wonder

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle Obama, organizarão em 25 de fevereiro um show em homenagem a Stevie Wonder. Na cerimônia, o cantor, músico e compositor americano receberá o 2º Prêmio Anual Gershwin, pelas conquistas de uma vida. O prêmio que será dado por Obama em 25 de fevereiro se somará aos 22 prêmios Grammy e ao Oscar que Wonder já tem. Na semana passada, Wonder, de 56 anos, recebeu em Los Angeles seu 22º Grammy.