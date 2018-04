Obama pedirá em orçamento US$ 200 bi para guerras dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pedirá mais de US$ 200 bilhões para os gastos das guerras mantidas pelo país neste ano, segundo informações divulgadas pela imprensa nesta quinta-feira, 26. O governo Obama deve apresentar nesta tarde a proposta de Orçamento para o ano fiscal de 2010, que segundo a imprensa, prevê um déficit de US$ 1,75 trilhões neste ano, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Obama espera que os gastos dos Estados Unidos com as guerras no Iraque e no Afeganistão cheguem a US$ 140 bilhões para o atual ano fiscal, que termina em setembro, de acordo com uma importante autoridade do governo. Parte desse montante (US$ 65,9 bi) já foi apropriada pelo governo de George W. Bush no ano passado. Mas a autoridade, que falou sob a condição de anonimato, disse que o governo precisará fazer um pedido adicional ao Congresso por uma verba suplementar de US$ 75 bilhões para enviar mais tropas para o conflito afegão, somando os mais de US$ 200 bi. O orçamento incluirá mais US$ 130 bilhões para guerras em 2010 e US$ 50 bilhões por ano para o restante da próxima década. Obama, que herdou um déficit orçamentário de mais de US$ 1 trilhão do ex-presidente George W. Bush, estabelecerá a meta de cortar esse déficit pela metade até 2013. O governo prevê grandes cortes no orçamento nos próximos anos em diversas áreas, incluindo gastos com defesa. Auxiliares de Obama dizem que a diminuição das tropas no Iraque contribuirá significativamente para a economia. Os custos das duas guerras cairá a US$ 130 bilhões no ano fiscal de 2010, que começa em 1 de outubro. As despesas anuais para a guerra cairão acentuadamente depois disso, para US$ 50 bilhões anuais a partir de 2011, mostrará o orçamento. O Congresso já destinou metade do dinheiro que o governo Obama diz será necessário para o Iraque e o Afeganistão neste ano. Alguns analistas privados estão céticos quanto à economia trazida pela redução das tropas no Iraque no próximo ano. Eles destacam que a medida ocorre ao mesmo tempo em que o governo aumenta o contingente no Afeganistão. A retirada das tropas é inicialmente custosa porque gera gastos ao mover pessoal e equipamentos para fora da zona de guerra. A autoridade do governo disse que esses custos foram incluídos no orçamento. Saúde e economia A proposta de orçamento que deverá ser apresentada por Obama prevê um aumento do déficit para US$ 1,75 trilhão no atual ano fiscal, que termina em setembro, de acordo com uma fonte ligada ao governo. Essa quantia representa mais do que o triplo do recorde anterior, de déficit de US$ 455 bilhões. Como porcentagem do PIB, o déficit em 2009 poderá atingir 12%, um nível que não é visto desde a Segunda Guerra Mundial. A proposta deverá sugerir medidas para combater a evasão fiscal e eliminar incentivos fiscais para companhias que transfiram empregos para o exterior. A Casa Branca também deverá propor US$ 634 bilhões em impostos novos para os cidadãos de renda mais elevada. Obama disse na última terça-feira que o governo identificou US$ 2 trilhões em economias nos próximos dez anos. Desse total, US$ 9,8 bilhões nos próximos dez anos virão do fim dos pagamentos diretos para produtores rurais que tenham receita com vendas superior a US$ 500 mil. O governo também propõe o fim dos pagamentos a produtores de algodão para cobrir custos de estocagem, o que economizaria US$ 570 milhões em dez anos. Para a educação, o governo propõe a eliminação de um programa de monitoração federal, considerado ineficiente, o que deve gerar economias de US$ 49 milhões em 2009. O documento, de 134 páginas, prevê que o governo poderá gastar US$ 250 bilhões adicionais caso precise estabilizar os bancos e o sistema financeiro. O governo não planeja usar agora esse recurso; a inclusão dessa cifra é mais uma medida de segurança, segundo a fonte. O montante poderia financiar parte da compra de até US$ 750 bilhões em ativos financeiros, disse a autoridade. A proposta apresenta uma visão geral sobre o pedido de orçamento do governo também para o ano fiscal de 2010. O orçamento completo será divulgado apenas depois de meados de abril. Matéria atualizada às 11h30.