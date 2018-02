Obama pedirá US$ 33 bi adicionais para a guerra no Afeganistão

O presidente dos EUA, Barack Obama, pedirá ao Congresso americano US$ 33 bilhões adicionais para o ano fiscal de 2010 com objetivo de financiar o aumento de tropas do país no Afeganistão, informou nesta segunda-feira, 1º, a Casa Branca.

Obama anunciou em dezembro que enviará mais 30 mil soldados dos EUA para se juntarem os 68 mil que combatem o Taleban na guerra do Afeganistão.

O pedido de US$ 33 bilhões se soma aos cerca de US$ 130 bilhões que o Congresso já aprovou para ser usado na guerra do Afeganistão até 30 de setembro.

A proposta de orçamento de Obama será anunciada oficialmente às 13h (horário de Brasília) e também incluirá um pedido de US$ 159,3 bilhões para as guerras no Iraque e no Afeganistão para o ano fiscal de 2011, que começa em 1º de outubro.