Obama promulga na terça-feira plano de estímulo econômico

O presidente americano, Barack Obama, promulgará na terça-feira em Denver (Colorado) o plano de estímulo econômico, aprovado na sexta-feira pelo Congresso, com um valor de US$ 787 bilhões, disseram hoje fontes do Governo. Os meios de imprensa americanos citaram dois funcionários do Governo que se referiram ao desejo de Obama de sair de Washington, em sua promoção do esforço para tirar os Estados Unidos da recessão que começou em dezembro de 2007. Além disso, assinalaram os informantes, o presidente deseja percorrer as áreas do país que foram mais afetadas pela recessão. Na semana passada, quando intensificou seus esforços para que o Congresso aprovasse o programa econômico, Obama visitou a localidade de Elkhart em Indiana, e Fort Myers na Flórida. "The Wall Street Journal", em sua edição digital, afirmou que Obama centrará agora sua atenção no déficit fiscal que este ano poderia se aproximar dos US$ 2 trilhões. O presidente convocou uma "cúpula de responsabilidade fiscal" para o dia 23 de fevereiro e três dias depois vai divulgar sua minuta de orçamento com o qual procurará que os políticos encarem a crescente dívida de longo prazo do país.