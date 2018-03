Obama propõe mundo livre de armas nucleares

O pré-candidato democrata à presidência dos Estados unidos, o senador Barack Obama, propôs nesta terça-feira, 2, que as armas nucleares sejam banidas no mundo inteiro através de um acordo internacional. Obama argumentou que a política americana sobre o tema está obsoleta porque tem o foco na extinta União Soviética, ao invés de abordar o problema atual, que é combater países "embusteiros," além de terroristas. Em um discurso no qual enfatizou sua oposição à Guerra do Iraque, manifestada antes mesmo da invasão do país do Oriente Médio em 2003, Obama afirmou que seu objetivo não é um desarmamento unilateral dos Estados Unidos, mas trabalhar com outras nações para banir os armamentos nucleares e controlar qualquer material nuclear. "A melhor maneira de manter a América (os EUA) segura não é ameaçar os terroristas com armas nucleares - é manter as armas e combustíveis nucleares longe dos terroristas," disse Obama.