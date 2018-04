Obama propõe US$ 800 mi em ajuda a países da 'Primavera Árabe'

WASHINGTON - A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira, 13, um plano que inclui mais de US$ 800 milhões em assistência econômica aos países varridos pelas revoluções da "Primavera Árabe", além de manter a ajuda militar dos Estados Unidos ao Egito.

Em sua mensagem orçamentária anual ao Congresso, o presidente Barack Obama pediu que a ajuda militar norte-americana ao Egito seja mantida no mesmo nível de anos anteriores, em 1,3 bilhão de dólares, apesar da crise desencadeada por um inquérito egípcio contra ativistas norte-americanos pró-democracia.

A proposta é parte da solicitação orçamentária da Casa Branca para o ano fiscal de 2013, que começa em 1º. de outubro próximo. A solicitação precisa de aprovação do Congresso, mas alguns parlamentares podem tentar cortar gastos no exterior para reduzir o déficit norte-americano, e estão particularmente irritados com o Egito.

Obama propôs US$ 51,6 bilhões para financiar o Departamento de Estado e a ajuda internacional em geral, sendo US$ 8,2 bilhões para assistência a zonas de guerra. O "núcleo orçamentário" para essa categoria teria alta de 1,6 por cento, segundo funcionários.

A maior parte da ajuda econômica aos países da Primavera Árabe, ou seja, 770 milhões de dólares, iria para a criação de um "Fundo de Incentivo ao Oriente Médio e Norte da África", disse o presidente em seu plano orçamentário.

Analistas dizem que é difícil avaliar quanto desse valor é realmente um dinheiro novo.