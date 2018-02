Obama quer rever estratégia para Síria e vê queda de Assad como necessária, diz CNN O presidente dos EUA, Barack Obama, quer que seus assessores revejam a política do governo em relação à Síria após chegar à conclusão de que pode não ser possível derrotar os militantes do Estado Islâmico sem que o presidente sírio, Bashar al-Assad, seja retirado do poder, noticiou a rede CNN na quarta-feira à noite.