Obama reage a acusação de que é inexperiente O senador democrata Barack Obama defendeu na quinta-feira suas credenciais de política externa, dizendo que a senadora Hillary Clinton e seus outros adversários pela indicação do partido à Presidência dos EUA tentam apresentar lugares-comuns como sendo experiência. Obama, um senador em primeiro mandato, é apontado por adversários como um político inexperiente demais para ser o candidato democrata nas eleições de novembro de 2008. Uma nova pesquisa da CBS mostra que, embora Obama seja visto como um candidato com idéias novas, Hillary lidera por quase 20 pontos percentuais, em grande parte porque os entrevistados consideram que ela tem a experiência ideal para ser presidente. A ex-primeira-dama chamou recentemente o colega de ingênuo e irresponsável por dizer que conversaria com líderes de nações hostis, que era favorável a ataques contra a Al Qaeda dentro do Paquistão e por descartar o uso de armas nucleares nesses ataques. Obama disse que Hillary e outros candidatos parecem experientes porque estão apenas dizendo o que normalmente se espera de um candidato. "Há, não só com a senadora Clinton, mas com vários dos meus adversários, um prêmio por recitar a sabedoria convencional em Washington, e é isso que passa por experiência --o quão bem você faz isso", disse Obama, que faz visita de cinco dias a Iowa, a jornalistas. "Meu argumento nesta disputa é: é esse tipo de abordagem à política externa que levou muita gente que deveria saber o que está acontecendo (à guerra do) Iraque", afirmou. "É uma abordagem que temos de mudar de forma muito mais abrangente." A campanha de Hillary rebateu o ataque. "Hillary Clinton lutou por mudanças a sua vida toda, e é a candidata com a força e a experiência para fazer a mudança acontecer a partir de 2009", disse seu porta-voz Phil Singer. (Reportagem adicional de Steve Holland em Washington)