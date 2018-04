Obama receberá Rei Juan Carlos I em fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, receberá o rei Juan Carlos I da Espanha no dia 17 de fevereiro na Casa Branca, informou na sexta-feira, 16, um porta-voz da residência presidencial americana.

A reunião, que acontecerá poucos dias após uma visita do presidente do Governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, a Washington para preparar a cúpula União Europeia-EUA, reflete "a longa e quente relação que o Rei desfrutou com os Estados Unidos", indicou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Hammer.

"A visita também representa a amplitude e a profundidade dos laços históricos entre os povos dos EUA e da Espanha", disse Hammer. "O presidente Obama está comprometido a continuar o fortalecimento dos laços bilaterais entre os dois países", ressaltou.

Inicialmente a reunião entre o presidente americano e o monarca espanhol tinha sido prevista para o começo de dezembro, mas finalmente o encontro não chegou a acontecer devido às viagens de Obama a Oslo, para receber o prêmio Nobel da Paz, e a Copenhague, para participar da Cúpula das Nações Unidas sobre a Mudança Climática.