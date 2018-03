Obama salienta riscos de corte orçamentário para setor de defesa

"Esses cortes estão errados. Eles não são inteligentes, não são justos. São uma ferida autoinfligida que não tem de acontecer", disse ele a operários diante de uma enorme turbina de submarino no estaleiro Newport News Shipbuilding, na Virgínia.

A entrada em manutenção no estaleiro do porta-aviões USS Abraham Lincoln, por exemplo, já foi adiada devido à crise orçamentária.

A Casa Branca tem promovido vários eventos para alertar sobre possíveis danos dos cortes orçamentários de 85 bilhões de dólares sobre os serviços públicos, da menor oferta de creches a um caos aéreo.

Um acordo no Congresso poderia suspender os cortes, mas parece improvável que os dois partidos se ponham de acordo nesta semana sobre como substituí-los.

Os republicanos querem cortes de outra natureza, mais dirigidos do que o chamado "sequestro" orçamentário generalizado. Eles acusam Obama de estar exagerando o impacto do sequestro para promover planos do seu governo para eliminar lacunas tributárias que beneficiam contribuintes mais ricos.

O presidente da Câmara, o republicano John Boehner, disse que Obama está "usando nossos homens e mulheres militares como objeto cênico em mais um comício de campanha para angariar apoio aos seus aumentos tributários".

"O presidente anda por aí como se o mundo fosse acabar porque o Congresso pode realmente seguir uma ideia que ele propôs e sancionou como lei, enquanto finge que é de certa forma impotente para parar com isso", disse o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell.

Num sinal de como estão distantes de impedir o sequestro orçamentário, parlamentares republicanos e a Casa Branca estão se culpando mutuamente pelos cortes, que foram aceitos por democratas e republicanos em um plano de 2011, que se destinava a resolver uma crise orçamentária anterior.

Com uma viagem a uma região do país muito dependente da indústria bélica, Obama busca chamar a atenção para os efeitos do sequestro para comunidades onde muitos empregos estão nesse setor.

Por causa do sequestro, aplicado igualmente a todos os setores do governo, o Pentágono precisará colocar a maioria dos seus 800 mil funcionários civis numa licença não-remunerada de 22 dias, disseram funcionários da Defesa ao Congresso. Também haverá reduções nas manutenções de navios e aviões e nos programas de treinamentos, acrescentaram eles.

Mas o sequestro entrará em vigor gradualmente, então não se prevê nenhum choque para a economia na sexta-feira, quando entra em vigor.

(Reportagem adicional de Patricia Zengerle e Roberta Rampton, em Washington)