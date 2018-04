Obama saúda acordo para evitar moratória da Grécia

O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse a jornalistas que Obama falou ao telefone com Merkel, e os dois líderes concordaram que o planejado pacto fiscal da UE, as recentes ações do Banco Central Europeu e as reformas na Espanha e na Itália também são passos positivos para reduzir a crise na zona do euro.

"O presidente (Obama) agradeceu a chanceler (alemã) por sua liderança e saudou o acordo da noite passada na Europa sobre o novo programa de resgate da Grécia para ajudar a reduzir sua dívida a níveis sustentáveis", disse Carney.

(Por Laura Macinnis)