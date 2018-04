Obama se considera culpado por lidar mal com caso Daschle

O presidente Barack Obama tomou para si a responsabilidade pelos erros em lidar com a controvérsia de imposto que levou Tom Daschle a desistir do cargo de secretario da Saúde dizendo: "eu estraguei tudo." Veja também: Obama nomeia senador republicano Judd Gregg para Comércio Indicado de Barack Obama para Saúde desiste do cargo O gabinete do presidente eleito O presidente fez uma série de entrevistas para a televisão em que a falha do nomeado para a secretária foi um dos tópicos. Obama disse à NBC, "estou frustrado comigo mesmo" por ter, sem intenção, mandado a mensagem de que há dois pesos e duas medidas para o pagamento de impostos, "um para as pessoas proeminentes e outro para as pessoas comuns." "Eu tomo responsabilidade por esse erro", disse à Fox News.