Obama se diz preocupado com situação no Irã após eleições

O presidente americano Barack Obama disse nesta terça-feira, 16, que as eleições no Irã revelaram uma mudança nas expectativas entre os eleitores e talvez até entre seus líderes. Ele disse que estava "profundamente perturbado" pelas eleições e o que aconteceu posteriormente, mas evitou dizer se a reeleição do conservador Mahmoud Ahmadinejad foi fraudulenta.

"Eu acredito que algo aconteceu no Irã", com os iranianos desejando questionar as "posturas antagonistas" do governo e mostrar ao mundo, disse Obama. "Há pessoas que querem ver maiores aberturas e debates e querem ver uma democracia maior", disse durante uma coletiva de imprensa no Rose Garden, os jardins da Casa Branca.

"Como serão as coisas nas próximas semanas é algo que o povo iraniano decidirá, mas eu continuo ao lado do princípio universal de que a voz do povo deve ser ouvida, e não reprimida", completou Obama.

O presidente americano não se pronunciou sobre Ahmadinejad, o atual presidente iraniano e vencedor declarado das eleições, nem sobre o reformista e opositor Mir Hussein Mousavi, candidato apoiado pelo povo que lota as ruas de Teerã e que acusa o governo de fraude nas eleições.

Depois de protestos violentos em Teerã com manifestantes mostrando cartazes com os dizeres "Onde está meu voto?", o regime atual organizou passeatas a favor do resultado das eleições nesta terça-feira. O governo também disse que faria a recontagem parcial dos votos, mas que não anularia a eleição realizada na sexta-feira.

Obama disse que o líder religioso do Irã, o aiatolá, que é mais poderosos que o presidente, parece compreender a insatisfação em seu país. "vimos no Irã algumas reações iniciais do líder supremo que indica sua compreensão sobre o povo iraniano ter grandes preocupações sobre as eleições", disse o presidente americano.

O aiatolá Ali Khamenei disse na segunda-feira que o governo deveria investigar as eleições. A declaração foi entendida como um artifício para acalmar os ânimos dos manifestantes. Momentos depois, porém, formou-se uma passeata de centenas de milhares de pessoas contra o resultado das votações, o que representa o maior desafio para o governo iraniano desde que este tomou o poder na Revolução Iraniana de 1979.

"Minha esperança é que o povo iraniano tome as decisões corretas para que consigam fazer ouvir suas vozes e expressar suas aspirações", finalizou Obama.