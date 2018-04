Obama se reúne com democratas por reforma da saúde

Lutando para alcançar um acordo sobre a reforma do sistema de saúde, o presidente norte-americano Barack Obama planeja para esta quinta-feira, 14, um encontro com líderes democratas para discutir pontos considerados chave para destravar a concretização legislativa do projeto.

O encontro de Obama acontece após intensa negociação da Casa Branca com os líderes do partido Democrata. A reforma do sistema de saúde, que é considerada por Obama como prioridade em seu projeto de governo, deverá se estender a mais de 30 milhões de americanos que atualmente não possuem cobertura, permitirá a punição de companhias que se negarem a atender a população e brecará o aumento gradativo das taxas de assistência médica no país.

Os Estados Unidos é o único país desenvolvido no mundo que não oferece uma cobertura universal de saúde à população. E o apoio popular à reforma do sistema de saúde continua caindo, provavelmente devido ao polêmico debate no Congresso e à dificuldade de combater problemas como desemprego e déficit nas contas públicas.

Nesta última quarta-feira, Obama e o líder do partido Democrata anunciaram que, após longa negociação, alcançaram acordos em alguns pontos, mas que ainda insuficientes para aprovar a reforma. Os democratas ainda se mostram bastante resistentes em relação a algumas concessões que vêm exigindo para preservar os 60 votos necessários para a reforma ser aprovada no Senado. Uma delas é de derrubar a intenção do governo de taxar planos de saúde que cobram valores mais elevados aos assegurados.

Os líderes democratas exigem que o governo ofereça um subsídio maior para que os planos de saúde possam ser contratados por um maior número de pessoas de classe média.