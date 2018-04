Obama se reunirá com parlamentares republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que falhou em atrair apoio bipartidário em seu primeiro ano na Casa Branca, concordou em se encontrar com parlamentares republicanos no início de seu segundo ano na presidência, um líder de partido disse nesta terça-feira, 12.

"Republicanos estão gratos que o presidente dos Estados Unidos tenha aceito nosso convite" para um encontro este mês, disse o representante da Conferência dos Republicanos da Câmara, Mike Pence.

"Nós queremos apresentar ao presidente nossos propostas para proteger nossa nação, criar empregos, controlar os gastos federais, diminuir o custo da saúde, alcançar independência energética e fortalecer famílias", afirmou Pence em pronunciamento.

Um assessor da Casa Branca confirmou que o presidente democrata concordou em se reunir com republicanos.

Obama falará em uma reunião dos parlamentares republicanos da Câmara baixa, entre os dias 28 e 30 de janeiro em Baltimore, segundo um assessor de Pence.

Os republicanos têm se queixado de que Obama não se aproximou deles. Os democratas no Congresso acusam os republicanos de serem membros do "Partido do Não" e de recusarem-se a cooperar.