Obama, sobre situação em Ferguson: EUA têm muito a fazer sobre relações raciais

Em pronunciamento na Casa Branca, Obama também pediu aos norte-americanos que compreendam que ainda há muito trabalho a ser feito para melhorar as relações entre os cidadãos negros do país e os agentes da lei.

"Precisamos aceitar que essa decisão era do júri. Há americanos que concordam com ela e há americanos que estão profundamente desapontados, até irritados. É uma reação compreensível", disse Obama.

Manifestantes inconformados foram para as ruas de Ferguson, no Missouri, na noite de segunda-feira, e houve violência após a decisão do júri de não indiciar o policial Darren Wilson por ter matado a tiros o jovem de 18 anos Michael Brown.

A morte gerou semanas de protestos, às vezes violentos, na cidade nos arredores de St. Louis e deflagrou tensões raciais.

Obama disse que ainda há muitas partes do país onde há profunda desconfiança entre os agentes da lei e as comunidades negras, e que é preciso tomar medidas para melhorar a situação, como aumentar o número de pessoas de minorias que entram na polícia.

"Parte disso é resultado de discriminação racial neste país e isso é trágico, porque ninguém precisa de um bom policiamento mais do que as comunidades pobres com índices de violência mais altos. A boa notícia é que nós sabemos que há coisas que podemos fazer", disse Obama.