Obama vai criar grupo para supervisionar gastos do pacote

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama , afirmou nesta quarta-feira, 11, que planeja indicar um conselho de supervisão para monitorar os gastos que serão feitos dentro de seu multibilionário pacote de estímulo econômico. "Nós vamos fazer mais do que jamais foi feito antes, para garantir que cada dólar do contribuinte seja gasto de maneira criteriosa e dentro dos propósitos pretendidos", disse Obama durante visita à Virgínia. O Congresso e a Casa Branca estão perto de um acordo sobre um pacote de recuperação econômica no valor de US$ 789,5 bilhões, mantendo a iniciativa no rumo para uma votação no final desta semana no Capitólio, segundo informa o Wall Street Journal, citando fontes próximas as negociações. Entre outros pontos, um proposta de corte de imposto do presidente Barack Obama - benefício fiscal temporário do imposto sobre os salários dos trabalhadores - será reduzido, sob a estrutura que está sendo negociada. Uma proposta em discussão estabelece o valor do benefício em US$ 400 por trabalhador individual, de uma proposta anterior de US$ 500, e em US$ 800 para casais, de US$ 1.000.