Obama vai divulgar estratégia de armas nucleares

A revisão do posicionamento nuclear é um requisito do Congresso a cada governo dos EUA, mas Obama criou expectativa depois que prometeu pôr fim ao "pensamento da Guerra Fria" e após ter conquistado o prêmio Nobel da Paz, em parte por sua visão de mundo sem armamentos nucleares.

Obama disse no mês passado que o novo plano, finalizado após meses de negociações, deve "reduzir o número e função das armas nucleares em nossa estratégia de segurança nacional, mesmo se mantivermos um meio de intimidação nuclear seguro e eficaz".

O presidente dos EUA tem pela frente o desafio de dar credibilidade a sua agenda de controle de armas, ao mesmo tempo em que não pode preocupar aliados ou limitar espaço de manobra para lidar com ameaças nucleares do Irã e da Coreia do Norte.

"Segurança nuclear é uma das questões em que o presidente está mais focado na sua política externa", disse o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs a jornalistas, sem dar detalhes.

