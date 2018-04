Obama vence cáucus no estado de Washington

O senador Barack Obama venceu o cáucus no estado de Washington, onde teria obtido 67% dos votos, enquanto a senadora Hillary Clinton teria ficado com 32%, segundo as projeções da "CNN". Obama desponta, portanto, como o grande vencedor da jornada na qual os democratas, em Washington, Nebraska e Louisiana têm em jogo um total de 158 delegados. Por enquanto, está confirmada a vitória do senador afro-americano nos cáucus de Nebraska, onde teria obtido cerca de 67% dos votos e Hillary um 31%. Não se conhecem ainda os resultados na Louisiana, um estado com alto porcentagem de população negra, onde o senador de Illinois partia com uma clara vantagem. Apesar da vitória de Obama, segundo as regras do Partido Democrata, os delegados são divididos proporcionalmente ao número de votos obtidos, portanto se mantém o virtual empate de delegados que vêm tendo Hillary e Obama. Os centros de votação no estado da Louisiana fecham à meia-noite (horário de Brasília) do domingo.