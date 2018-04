Obama vence primárias na Louisiana e é vencedor da noite

O senador Barack Obama ganhou as primárias democratas na Louisiana e se transformou assim no grande vencedor da noite democrata na qual também ficou com a vitória nos cáucus de Nebraska e do estado de Washington. Em todos os estados em jogo, que somam um total de 158 delegados democratas, o senador de Illinois conseguiu, como se esperava, um número de votos de entre 60% e 70%, enquanto sua adversária, Hillary Clinton, conseguiu entre 30% e 40%. Portanto, os delegados ficarão divididos segundo estas porcentagens com o que, no final, a jornada eleitoral de hoje não terá conseguido resolver o empate técnico de delegados que ambos os candidatos mantêm desde o começo da campanha. Obama obteve no estado de Washington 67% dos votos e em Nebraska cerca de 70%. Na Louisiana, a porcentagem, segundo a projeção da "CNN", ficou em torno de 60% para Obama e 40% para Hillary.