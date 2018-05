Obama visita forças armadas no Natal

O presidente Barack Obama encerrou um tranquilo sábado de Natal, 25, com uma visita surpresa a uma base de Infantaria da Marinha para agradecer às forças norte-americanas os sacrifícios que fazem, como estar longe de suas famílias em dias festivos.

Obama, acompanhado de sua esposa Michelle, passou mais de meia hora apertando mãos e abraçando os soldados na base do Havaí. O presidente e a primeira-dama visitaram as forças na mesma base no último Natal.

Em momentos em que efetivos dos Estados Unidos estão deslocados no Afeganistão, Iraque e outros pontos do planeta, os Obama aproveitaram no discurso semanal do presidente, transmitido por rádio e internet para exortar os norte-americanos e apoiar os soldados na temporada de Natal.