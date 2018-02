Obama zomba de amigos e inimigos políticos em jantar na Casa Branca

O roteiro bem humorado de Obama no Jantar Anual dos Correspondentes na Casa Branca incluiu uma referência a Hillary Clinton, principal concorrente à candidatura democrata na eleição presidencial de 2016.

Destacando que alguns norte-americanos estão vivendo em tempos de incertezas, Obama disse: "Por exemplo, eu tenho uma amiga que há apenas algumas semanas estava fazendo milhões de dólares por ano e agora ela está vivendo em uma van em Iowa".

Hillary Clinton, que como ex-secretária de Estado, ex-senadora e ex-primeira-dama é uma das figuras mais conhecidas da América, embarcou em uma van neste mês, em uma viagem deliberadamente modesta pelo estado que vai realizar as primeiras prévias para as eleições.

Obama também fez referência ao período como presidente e disse ter envelhecido.

"Eu pareço tão velho", disse ele neste ano, "que John Boehner já convidou Netanyahu para falar no meu funeral."

Obama ficou irritado quando Boehner, líder republicano da Câmara dos Representantes, convidou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para falar ao Congresso no mês passado contra um acordo nuclear com o Irã que a administração Obama negociava com outras potências mundiais.