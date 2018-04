O'Neal presenteia Obama com tênis usado no All-Star Game

O presidente americano, Barack Obama, grande fã de basquete, recebeu de presente um dos tênis que o pivô Shaquille O'Neal, do Phoenix Suns, usou durante o All-Star Game da NBA, no domingo passado. O tênis foi assinado pelo próprio O'Neal, que não pôde entregar o presente pessoalmente a Obama quando ele chegou, em visita oficial, ao aeroporto de Phoenix, mas a entrega foi feita por Jake, o filho mais novo do prefeito da cidade, Phil Gordon. Foto: Reuters Obama ficou impressionado com o tamanho do tênis, laranja e branco, e imediatamente o colocou ao lado de seus sapatos e viu a grande diferença entre os dois, enquanto os fotógrafos aproveitaram para captar o momento. O presidente pegou o tênis do chão, observou novamente e entrou com ele no carro presidencial que estava esperando. Foto: Reuters O'Neal jogou seu 15º All-Star Game no domingo passado, em Phoenix, e compartilhou com o ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP, em inglês) da partida.