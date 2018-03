ONU critica EUA por tratamento a menores em Guantánamo

O Comitê pelos Direitos das Crianças criticou os Estados Unidos por acusarem detentos de Guantánamo que foram presos quando ainda eram menores de idade. Segundo a entidade, os detentos deveriam ser considerados vítimas, pois haviam sido recrutados para lutar ainda crianças. Veja também: Na Islândia, Condoleezza Rice defende Guantánamo Anistia condena '60 anos de fracasso' em direitos humanos Funcionários norte-americanos informaram que dois homens detidos ainda quando eram menores de idade permaneciam na base. Omar Khadr e Mohammed Jawad são acusados por homicídio e tentativa de homicídio, respectivamente, durante ataques às tropas dos EUA, em 2002. O comitê da ONU fez as críticas em relatório publicado nesta sexta-feira, 6. O órgão demonstrou preocupação também com o número de menores mantidos presos pelos EUA no Iraque e no Afeganistão.