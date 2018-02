ONU pede a Obama que divulgue relatório sobre interrogatórios da CIA

Investigadores de direitos humanos da ONU pediram ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que cumpra os princípios pregados pelos EUA ao redor do mundo e divulgue um relatório completo sobre os métodos de interrogatório da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês).

Em carta aberta divulgada em Genebra, os sete investigadores e acadêmicos especialistas em direito disseram que a publicação do relatório feito por um comitê do Senado seria bem-recebida pelas vítimas de tortura e seus apoiadores em todos os lugares. Entre os signatários estão os relatores especiais da ONU para tortura e liberdade de expressão.

"Como uma nação que tem publicamente afirmado sua convicção de que o respeito pela verdade faz avançar o respeito pelo estado de direito, e como uma nação que frequentemente pede por transparência e prestação de contas em outros países, os Estados Unidos devem cumprir os padrões que estabelece tanto para si mesmo como para os outros", diz a carta aberta.

Uma comissão do Senado dos EUA passou quatro anos investigando as práticas de afogamento e outras formas de tortura utilizadas pela CIA contra suspeitos de terrorismo durante o governo do ex-presidente George W. Bush. Em abril, o órgão aprovou o documento para divulgação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o documento ainda não foi tornado público, em grande parte devido às demandas da CIA para que seja editado de forma a ocultar nomes e padrões de comportamento que eram cruciais "no sistema de violações que precisa ser entendido e corrigido", diz a carta aberta.

Os investigadores, incluindo um norte-americano e três latino-americanos que trabalham em universidades dos EUA e que cobrem áreas como tortura, execução arbitrária e liberdade de expressão, disseram que outros países estão acompanhando a questão da CIA de perto.

"Vítimas de tortura e ativistas dos direitos humanos ao redor do mundo serão fortalecidos se você tomar uma posição firme a favor da transparência", disseram os especialistas no texto a Obama.

"Do contrário, se você ceder às demandas da CIA por continuidade do segredo neste tema, aqueles que resistem a prestar contas certamente irão usar esta decisão para reforçar suas agendas em seus próprios países". / REUTERS