Opositores iniciam greve de fome contra presidente da Geórgia Quatro ativistas da oposição anunciaram na segunda-feira o início de uma greve de fome em meio a esforços para convencer o presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, a renunciar. No mesmo dia, uma multidão contrária ao dirigente formou uma cadeia humana ao redor do Parlamento do país. Saakashvili, um importante aliado dos EUA, depara-se com a pior crise de seus quatro anos à frente do poder. O presidente tem sido criticado devido a seu estilo autoritário de governo e por não conseguir combater a pobreza e a corrupção. "Dei início a uma greve de fome hoje", afirmou à Reuters o líder do Partido do Povo, Koba Davitashvili. "Minha vida é a única coisa que tenho. Então, se a Geórgia precisa da minha vida, estou disposto a sacrificá-la." Levan Gachechiladze, uma parlamentar da oposição, também prometeu parar de comer. "Estamos prontos para observar a greve de fome até vencermos e até o presidente renunciar", disse, segundo a agência russa de notícias Interfax. Enquanto os dois davam essas declarações, manifestantes reuniam-se do lado de fora do Parlamento para realizar o quarto dia de protestos contra Saakashvili. Os manifestantes desejam que o presidente renuncie e que antecipe as eleições parlamentares. Cerca de 10 mil pessoas juntaram-se na área no começo da tarde, muitas delas usando faixas brancas no braço, um símbolo do movimento. Cerca de 3.000 formaram uma cadeia humana ao redor do prédio do Parlamento. Muitos gritavam: "Fora, Misha!", usando a forma reduzida do primeiro nome de Saakashvili. Outros diziam: "Misha, as rosas morreram!", uma referência ao movimento popular que levou o presidente ao poder, em 2003, e que ficou conhecido como "Revolução das Rosas."