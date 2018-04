Orçamento de Obama inclui US$634 bi em fundo de saúde-autoridade O esboço do orçamento do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, inclui um fundo de reserva de 10 anos de 634 bilhões de dólares para ajudar a pagar suas propostas de reforma no sistema de saúde pública, disse uma autoridade da Casa Branca nesta quarta-feira. Metade da reserva seria formada por novas receitas e a outra metade seria financiada por fazer o atual sistema mais eficiente, ao exigir, por exemplo, concorrência para alguns serviços.