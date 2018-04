Orçamento de Obama prevê maiores recursos para segurança virtual O orçamento proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, inclui recursos substanciais destinados à melhora da segurança das redes de computadores pública e privada dos EUA, abastecendo um crescente mercado para fornecedores norte-americanos de defesa e tecnologia da informação. "O risco para a rede federal de tecnologia da informação é real, sério e crescente", disse um esboço da proposta de orçamento divulgado pela administração Obama nesta quinta-feira para o ano fiscal de 2010, que se inicia em 1o de outubro. São crescentes as preocupações de autoridades do governo e empresas privadas sobre ataques ou interrupções em suas redes de informática, tão importantes para a economia norte-americana, levando Obama a ordenar uma revisão de 60 dias das iniciativas de segurança cibernéticas dentro do governo. Uma simulação de uma guerra virtual por dois dias, realizada em dezembro, concluiu que os EUA estão despreparados para um grande ataque hostil contra suas redes de informática, disseram autoridades do governo e da indústria. O resumo do orçamento propõe 355 milhões de dólares em fundos para o Departamento de Segurança Doméstica para fazer da infraestrutura cibernética dos setores público e privado mais resistente e segura. Os recursos ajudariam a financiar as operações da Divisão Nacional de Segurança Cibernética, de acordo com o documento.