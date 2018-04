Orçamento de Obama promete não desperdiçar em programas de armas O governo Obama prometeu nesta quinta-feira acabar com os anos de gastos excessivos e atrasos nos programas de armas norte-americanos, afirmando que reformar o processo de aquisição é uma das maiores prioridades do Pentágono. Em um esboço do Orçamento de 2010, o governo disse que as novas armas que estão sendo desenvolvidas atualmente estão entre as maiores, mais caras e tecnicamente complexas com as quais o Pentágono já lidou -- o que aumenta os riscos de falhas de performance, aumento de custos e atrasos de cronograma. Para dar fim a tais problemas crônicos, o governo disse que vai atuar de forma severa contra a prática militar de acrescentar novas exigências depois que os programas de armas começam, além de estabelecer padrões rígidos antes que o financiamento do programa comece a ser usado. (Por Andrea Shalal-Esa)