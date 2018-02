Otan aprova indicação de general dos EUA para cargo máximo da aliança

Breedlove, cuja indicação foi aprovada pelos embaixadores dos 28 aliados da Otan, irá suceder o almirante James Stavridis como Comandante Supremo Aliado da Otan na Europa. Sua nomeação requer a confirmação do Senado dos EUA.

O general marine dos EUA John Allen, que liderou as forças da Otan no Afeganistão, foi inicialmente indicado para o cargo.

Depois de ser envolvido, mas depois absolvido de um escândalo que obrigou o chefe da CIA David Petraeus a renunciar, Allen anunciou no mês passado que iria se aposentar e abrir mão de sua candidatura por causa da saúde de sua esposa.

Breedlove, que está previsto para começar seu novo trabalho ainda no primeiro semestre deste ano, toma posse conforme as tropas lideradas pela Otan no Afeganistão estão gradualmente transferindo a responsabilidade pela segurança para as forças afegãs, antes de a maioria das tropas estrangeiras se retirarem até o final de 2014.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Breedlove é atualmente comandante de unidades da Força Aérea dos EUA na Europa e África. Durante sua longa carreira militar, ele comandou um esquadrão de combate, um grupo de operações e três alas de caças, de acordo com a biografia no site da Força Aérea dos EUA.

(Reportagem de Adrian Croft)