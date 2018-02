Otan pode precisar de 30 dias para controlar reduto do Taliban As tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do Afeganistão atingiram bolsões de forte resistência do Taliban na localidade de Marjah, no sul afegão, e podem precisar de mais um mês para controlar totalmente a área, disse um comandante da Otan nesta quinta-feira.